2019-06-23T10:11:33+03:00
В мире

Абэ: Военное присутствие США в Японии не увеличится при переносе базы Футэмма

Премьер-министр Японии также отметил, что концентрация военных баз Соединенных Штатов на острове Окинава является "бременем"
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр Японии также отметил, что концентрация военных баз Соединенных Штатов на острове Окинава является "бременем"Премьер-министр Японии также отметил, что концентрация военных баз Соединенных Штатов на острове Окинава является "бременем"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Перенос авиабазы Корпуса морской пехоты США (КМП) Футэмма из одного района префектуры Окинава в другой не приведет к увеличению американского военного присутствия в Японии. Об этом заявил премьер-министра страны Синдзо Абэ.

"Окинава на протяжении долгого времени испытывает на себе бремя из-за концентрации военных баз США. Мы должны изменить эту ситуацию, и я намерен прилагать все усилия для снижения этого бремени", - цитирует главу кабинета министров агентство Kyodo.

По словам Абэ, перенос базы КМП из густонаселенного города Гинован в бухту Хэноко на севере острова не скажется на американском военном присутствии в регионе. "Передислокация не приведет к увеличению числа военных баз", - отметил он.

Переговоры о дальнейшей судьбе авиабазы Футэмма идут с 1996 года, когда Токио и Вашингтон договорились перенести этот объект из города Гинован, где полеты создавали угрозу для безопасности местных жителей. В 1999 году было принято решение перенести базу в менее населенный район города Наго на севере Окинавы и разместить частично на насыпных островах.

Работы по переносу базы планировалось начать в 2013 году, однако спустя два года губернатор Окинавы Такэси Онага отменил это решение и потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры. Он проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако продолжал запрещать проведение работ; такой же линии придерживается действующий губернатор острова Дэнни Тамаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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