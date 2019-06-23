В Эфиопии в результате неудавшейся попытки переворота погибли глава штата Амхара и его помощник

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-23T10:31:16+03:00

Руководитель штата Амхара в Эфиопии Амбачиу Меконнен и его помощник погибли в результате неудачной вооруженной попытки захвата власти в регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, кто стоит за нападением, пока неизвестно

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Руководитель штата Амхара в Эфиопии Амбачиу Меконнен и его помощник погибли в результате неудачной вооруженной попытки захвата власти в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Сообщается, что нападение было совершено в субботу, 22 июня. Информации о жертвах и пострадавших в результате атаки пока нет; о том, кто стоит за нападением, пока неизвестно.

Ранее агентство AFP со ссылкой на заявление премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда сообщало, что начальник штаба вооруженных сил страны генерал Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершенного нападения. Информации о том, кто совершил эту атаку, неизвестно, однако за несколько часов до этого власти Эфиопии заявили о состоявшейся в штате Амхара неудавшейся попытки смены власти.

ИСТОЧНИК KP.RU