2019-06-23T10:31:16+03:00
В мире

В Эфиопии в результате неудавшейся попытки переворота погибли глава штата Амхара и его помощник

О том, кто стоит за нападением, пока неизвестно
Александр ДЖУМАЕВ
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Руководитель штата Амхара в Эфиопии Амбачиу Меконнен и его помощник погибли в результате неудачной вооруженной попытки захвата власти в регионеРуководитель штата Амхара в Эфиопии Амбачиу Меконнен и его помощник погибли в результате неудачной вооруженной попытки захвата власти в регионеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководитель штата Амхара в Эфиопии Амбачиу Меконнен и его помощник погибли в результате неудачной вооруженной попытки захвата власти в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Сообщается, что нападение было совершено в субботу, 22 июня. Информации о жертвах и пострадавших в результате атаки пока нет; о том, кто стоит за нападением, пока неизвестно.

Ранее агентство AFP со ссылкой на заявление премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда сообщало, что начальник штаба вооруженных сил страны генерал Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершенного нападения. Информации о том, кто совершил эту атаку, неизвестно, однако за несколько часов до этого власти Эфиопии заявили о состоявшейся в штате Амхара неудавшейся попытки смены власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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