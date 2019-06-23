Журнал National Interest сообщил о риске ядерной войны

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-23T10:55:55+03:00

В материале издания отмечается, что сам по себе проект испытания подобного оружия в Индии является "зловещим шагом в холодной войне с Пакистаном" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению автора статьи, испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном

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Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии на один шаг приближает ядерную войну этой страны с Пакистаном. Об этом говорится в материале, опубликованном изданием National Interest.

В материале издания отмечается, что сам по себе проект испытания подобного оружия в Индии является "зловещим шагом в холодной войне с Пакистаном". Автор статьи также отмечает, что для достижения сверхзвуковой скорости индийской ракете будет достаточно пяти Махов.

Журнал напоминает, что расстояние расстояние между столицами потенциальных противников — Нью-Дели и Исламабадом — составляет около 700 километров, и ракета, способная развивать скорость до 5-10 Махов, выпущенная с территории одной из этих стран, способна достигнуть цели за минуты. Говоря о реакции Пакистана на наличие у Индии гиперзвукового оружия, автор статьи отметил, что Исламабад может почувствовать в плену идеи "применить все или потерять все" касательно своего ядерного оружия.

В статье также отмечается, что скорость в 20 Махов, которую, как сообщаются, достигают аналогичные российские образцы вызывают обеспокоенность у Вашингтона. Как говорится в статье, из-за скорости подобного оружия его невозможно перехватить; на тактическом уровне это означает, что авианосцы и авиабазы можно уничтожить массовым залпом неуловимых ракет, а на стратегическом уровне это говорит о том, что сверхзвуковое оружие "поистине устрашающе", пишет автор статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU