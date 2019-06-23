2019-06-23T11:04:29+03:00
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане

Спецоперация силовиков была проведена на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе республики [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиковВ Дагестане силовики ликвидировали двух боевиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры оперативной съемки с места операции по ликвидации двух боевиков группировки "Исламское государство"* в Дагестане.

На ролике запечатлено, как участвовавшие в операции силовики достают перевернувшийся автомобиль, на котором ехали боевики. В кадр также попало оцепление, установленное в районе ЧП правоохранителями.

Спецоперация была проведена в субботу, 22 июня, около 22:00 на на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным пресс-службы НАК, силы правопорядка попытались остановить машину, на которой ехали двое вооруженных бандитов. Боевики, в свою очередь, отказались выполнять требование силовиков, после чего открыли огонь.

В результате последовавшей за этим перестрелки оба преступника были нейтрализованы. Пострадавших среди местных жителей и силовиков нет; сообщается, что боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.

*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России.

В Дагестане ликвидировали сторонников ИГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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