Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры оперативной съемки с места операции по ликвидации двух боевиков группировки "Исламское государство"* в Дагестане.
На ролике запечатлено, как участвовавшие в операции силовики достают перевернувшийся автомобиль, на котором ехали боевики. В кадр также попало оцепление, установленное в районе ЧП правоохранителями.
Спецоперация была проведена в субботу, 22 июня, около 22:00 на на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным пресс-службы НАК, силы правопорядка попытались остановить машину, на которой ехали двое вооруженных бандитов. Боевики, в свою очередь, отказались выполнять требование силовиков, после чего открыли огонь.
В результате последовавшей за этим перестрелки оба преступника были нейтрализованы. Пострадавших среди местных жителей и силовиков нет; сообщается, что боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.
*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России.
В Дагестане ликвидировали сторонников ИГ.
ИСТОЧНИК KP.RU