2019-06-23T11:35:17+03:00
В мире

Стало известно об одобрении Трампом проведения кибератаки в отношении Ирана

По данным издания Washington Post, Пентагон предложил президенту США провести данную операцию после атаки на танкеры в Оманском заливе
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки, в результате которой были отключены иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

В материале издания отмечается, что операция, осуществленная сотрудниками Киберкомандования США в координации с Центральным командованием американских вооруженных сил, прорабатывалась "неделями, если не месяцами". Предложение о проведении кибератаки поступило после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе, которые, по данным американских властей, совершил Тегеран.

В Белом доме и Киберкомандовании, в свою очередь, данную информацию комментировать не стали. "В рамках проводимой политики и обеспечения безопасности операций мы не обсуждаем операции, разведдеятельность и наши планы в киберпространстве", - заявила пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит.

Ранее сайт kp.ru сообщал о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. После атаки на суда в США заявили, что к ней причастен Иран.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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