Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить российских граждан

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-23T12:05:42+03:00

Уполномоченный по правам человека напомнила, что что на съёмочную группу телеканала "Россия 24" напали националисты, а тысячи российских туристов были вынуждены экстренно вернуться домой из отпусков

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену Нино Ломджария с просьбой помочь защитить права россиян. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте пресс-службы российского омбудсмена в воскресенье.

В заявлении отмечается, что что на съёмочную группу телеканала "Россия 24" было совершено нападении, а тысячи российских туристов были вынуждены экстренно вернуться домой из отпусков. При этом Москалькова также отметила, что в ходе заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия права российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым были нарушены.

"Подобные нарушения прав человека недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека. Призываю народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии", - отмечается в тексте.

Ранее на этой неделе в Грузии начались массовые акции протеста после того, как один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси. В связи со сложившейся ситуацией президент России Владимир Путин ввел временный запрет на авиасообщение с Грузией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715950" frameborder="0"></iframe> В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU