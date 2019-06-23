Неймар посетил матч сборной Бразилии с Перу

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-23T12:58:37+03:00

Неймар счел своим долгом, несмотря на травму и судебное разбирательство, прибыть на Кубок Америки и поддержать своих товарищей Фото: REUTERS

Несмотря на травму, форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» прибыл поддержать своих товарищей по команде в матче за выход в плей-офф

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Перед решающим матчем против сборной Перу форвард «ПСЖ» Неймар все-таки прибыл в расположение бразильцев, правда не в качестве полевого игрока, а в качестве болельщика.

Неймар счел своим долгом, несмотря на травму и судебное разбирательство, прибыть на Кубок Америки и поддержать своих товарищей и тренерский штаб, зарядить их позитивом и настроить только на победу.

Похоже, биополе Неймара сработало отлично, потому что встреча Перу и Бразилии закончилась со счетом 5:0 в пользу Бразилии, что обеспечило сборной страны выход в плей-офф турнира с первого места.

По обратную сторону сетки Венесуэлла победила Боливию со счетом 3-1 и тоже имеет все шансы пройти групповой этап.

Сам звездный бразилец не участвует в турнире из-за травмы, которую получил в товарищеском матче за сборную перед самым стартом турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU