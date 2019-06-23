В Грузии пользователи Интернета запустили кампанию в поддержку туризма

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-23T12:53:55+03:00

Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристической отрасли страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристической отрасли страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов этой идеи, адвокат Звиад Кордзадзе.

По его словам, для того, чтобы принять участие в акции, пользователи должны оставить на своей странице в Facebook запись об отдыхе в стране с хэштегом #ОтдохнивГрузии. В акции приняли участие множество пользователей, в том числе оперные певицы Тамар Ивери и Анита Рачвелишвили.

"Может быть, у этой акции никакого чудотворного экономического эффекта не будет, но главным для меня является поддержка людей и занятие важным делом. Целью нашей акции является поддержка туризма. Лично я планирую отдохнуть в Сванетии [высокогорная Грузия]", - сказал сам Кордзадзе.

Стоит отметить, что некоторые пользователи Интернета решили развить идею кампании и создали сообщество "Летний отдых в Грузии", в которой делятся информацией о местах для отдыха.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отдыхающие из России должны продолжать приезжать в Грузию. Комментируя временный запрет на пассажирское авиасообщение РФ с Грузией, она отметила, что туристы из России "любят Грузию".

ИСТОЧНИК KP.RU