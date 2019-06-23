Захарова отреагировала на заявление президента Грузии о российских туристах

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-23T13:05:00+03:00

По словам представителя МИД России, туристы из РФ должны "чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей"

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о российских туристах в республике. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала в своем Facebook.

"Если что-то и ДОЛЖНЫ туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси»", - написала Захарова.

В своем заявлении Захарова также отметила, что заявление президента Грузии было "подготовлено уже с использованием калькулятора". По словам представителя российского дипломатического ведомства, власти республики должны "стараться еще лучше ради народа, который их выбрал".

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отдыхающие из России должны продолжать приезжать в Грузию. Комментируя временный запрет на пассажирское авиасообщение РФ с Грузией, она отметила, что туристы из России "любят Грузию".

ИСТОЧНИК KP.RU