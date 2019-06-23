2019-06-23T13:19:03+03:00
Политика

Путин: возможности Трампа в развитии отношений с Россией ограничены политической системой США

Президент РФ также отметил, что многое в данном вопросе зависит от политической воли
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Возможности президента США Дональда Трампа в развитии отношений с Россией ограничены политической системой Соединенных Штатов, однако многое в данном вопросе зависит от политической воли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу НТВ.

"Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он [Трамп] хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - сказал Путин в интервью телеведущей Ираде Зейналовой.

Путин также отметил, что как Москва, так и Вашингтон заинтересованы в диалоге. По словам главы российского государства, попытки добиться каких-либо целей силой не увенчаются успехом.

"Я не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно", - сказал Путин. В заключение президент отметил, что не склонен торопить США в этом вопросе. "Я не знаю, это пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог - пожалуйста, мы готовы. Не нужен - мы подождем, пока они созреют", - заключил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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