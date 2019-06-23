Путин поздравил россиян с праздником Сабантуя

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-23T14:00:15+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с народным Праздником плуга - Сабантуем. Соответствующая поздравительная телеграмма была опубликована в воскресенье на официальном сайте Кремля.

"Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия. Отдавая дань традициям и обычаям предков, его широко и с любовью отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России", - говорится в телеграмме.

В поздравлении президент отметил, что Сабантуй объединяет людей; при этом сам праздник отмечают "веселыми народными гуляньями, спортивными состязаниями, концертами, играми и конкурсами". "Уверен, что в богатой и разнообразной программе [празднования] Сабантуя все найдут себе занятие по душе, с большим удовольствием отведают замечательные блюда национальной кухни", - добавил президент.

Сабантуй - это ежегодный праздник окончания весенних полевых работ. Он отмечается более чем в 50 регионах РФ и в ряде зарубежных стран после завершения сева. В этом году празднование федерального праздника впервые пройдет в Новосибирске; тем не менее, праздник в городе отмечали в течение более чем 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU