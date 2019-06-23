В Эфиопии в ходе неудавшегося мятежа телохранитель убил начальника штаба армии

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-23T14:11:42+03:00

Представитель премьер-министра страны Абия Ахмеда в связи со случившимся заявил, что нападение могло быть спланированным

Изменить размер текста: A A

Генерал вооруженных сил Эфиопии, начальник штаба армии Сеаре Меконнен был убит своим телохранителем при подавлении мятежа в штате Амхара. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление представителя премьер-министра страны Абия Ахмеда.

"Начальник штаба армии Эфиопии, генерал Сеаре Меконнен был убит своим охранником во время нападения, которое, скорее всего, являлось спланированной атакой", - приводит агентство слова чиновника. Представитель главы правительства также подтвердил убийство главы штата Амхара Амбачиу Меконнена и его помощника в результате попытки захвата власти.

Попытка государственного переворота состоялась в эфиопском штате Амхара в субботу, 22 июня. Позднее премьер Абий Ахмед заявил, что эти действия противоречат конституции и направлены на то, чтобы подорвать с трудом завоеванный мир в регионе. Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что за неудавшимся мятежом мог стоять глава службы безопасности штата Амхара, генерал армии Асамниу Тсиге.

ИСТОЧНИК KP.RU