2019-06-23T14:19:44+03:00
В мире

Нетаньяху назвал встречу с Болтоном и Патрушевым "исторической"

Переговоры состоятся в Иерусалиме 24 и 25 июня
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона за участие в трехсторонней встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, которая состоится 24 и 25 июня в Иерусалиме.

"Я надеюсь и ожидаю, что этот диалог будет плодотворным. Я уверен, что можно найти общий язык и наметить путь вперед, который поможет укрепить безопасность и стабильность в регионе, особенно в Сирии", - приводит слова Нетаньяху его пресс-служба.

В своем заявлении израильский премьер назвал проведение встречи "между великими державами Россией и США в Израиле" беспрецедентным. Говоря о ситуации вокруг Ирана, Нетаньяху отметил, что агрессивная политика агрессивная политика Ирана усилилась "сразу после того, как были сняты санкции против Тегерана после заключения ядерной сделки".

Джон Болтон, в свою очередь, заявил, что Иран стремится приобрести ядерное оружие. "Есть признаки, которые показывают, что Иран не ищет мира. Как говорил ранее [президент США Дональд] Трамп, наша армия [армия США] готова к отправке, и она является лучшей в мире. У Ирана не может быть ядерного оружия", - приводит слова советника американского президента израильская радиостанция Kan.

Встреча Болтона, Патрушева и Бен-Шаббата состоится в Иерусалиме 24 и 25 июня. В МИД России ранее указали, что встреча будет посвящена урегулированию кризиса в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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