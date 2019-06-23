Порошенко опроверг сообщения об открытии против него персональных уголовных дел

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-23T14:38:52+03:00

Ранее сообщалось, что допросы свидетелей по уголовным делам, возбужденных в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него в стране не было заведено ни одного уголовного дела.

"Ни одного уголовного дела. Точка", - сказал бывший глава государства в эфире канала "Украина". Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, в свою очередь, ранее заявил, что допросы свидетелей по делам, возбужденным в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ГБР начало досудебное расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены. Также бывший юрист Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявления в ГБР по фактам превышения Порошенко должностных полномочий, незаконного обогащения, а также действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват власти.

ИСТОЧНИК KP.RU