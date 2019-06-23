2019-06-23T15:32:07+03:00
Политика

"Стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады": Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Парламентарий считает, что можно ввести экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции Сергей МироновПредседатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции Сергей МироновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предпринять новые шаги в ответ на антироссийские волнения в Грузии - ввести экономические санкции в отношении это страны.

Он напомнил, что в пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщений с Грузией с 8 июля и продажи туров в эту страну.

"Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады – и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси", - сказал Миронов.

Он добавил, что адекватной реакцией на происходящее в Тбилиси станут экономические санкции, прежде всего, касающиеся поставок продуктов.

"Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии – это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем благотворительность за счет отечественных виноделов и аграриев", - сказал парламентарий, добавив, что не видит смысла сохранять торговые страны с Грузией, где процветает антироссийская риторика.

Напомним, согласно указу президента РФ, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещены перевозки граждан из России в Грузию, туркомпаниям рекомендовано не продавать туры, кабмин должен обеспечить возвращение соотечественников на родину.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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