"Стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады": Миронов призвал ввести санкции против Грузии

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-23T15:32:07+03:00

Парламентарий считает, что можно ввести экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции

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Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предпринять новые шаги в ответ на антироссийские волнения в Грузии - ввести экономические санкции в отношении это страны.

Он напомнил, что в пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщений с Грузией с 8 июля и продажи туров в эту страну.

"Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады – и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси", - сказал Миронов.

Он добавил, что адекватной реакцией на происходящее в Тбилиси станут экономические санкции, прежде всего, касающиеся поставок продуктов.

"Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии – это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем благотворительность за счет отечественных виноделов и аграриев", - сказал парламентарий, добавив, что не видит смысла сохранять торговые страны с Грузией, где процветает антироссийская риторика.

Напомним, согласно указу президента РФ, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещены перевозки граждан из России в Грузию, туркомпаниям рекомендовано не продавать туры, кабмин должен обеспечить возвращение соотечественников на родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU