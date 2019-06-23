Песков заявил, что потерявший переданную Путину записку больше ничего не терял
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощник главы государства, потерявший записку обращавшейся к нему женщины больше точно ничего не терял.
Напомним, в ходе Прямой линии 20 июня Путин поделился историей, за которую, по его словам, ему до сих пор стыдно. В начале 2000-х годов в одном из российских городов пожилая женщина упала перед ним на колени и передала записку, которую президент отдал помощникам, а те ее потеряли.
Ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) спросил Пескова, был ли кто-то наказан после этого инцидента.
"По крайней мере те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли", - ответил представитель Кремля.
Он также заверил, что Путин не начинает новых дел, пока не ознакомится с просьбами россиян и очень щепетильно относится к обращениями. Причем иногда просьбы пишут на кусочках бумаги и заворачивают в газеты.
"Я могу подтвердить, что Путин не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, касающихся обращений к нему граждан", - добавил Песков.
Отметил, что, как писала "Комсомольская правда", одна просьба из потерянной записки от женщины из Сыктывкара все-таки была исполнена.
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ИСТОЧНИК KP.RU