Песков заявил, что потерявший переданную Путину записку больше ничего не терял

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-23T15:56:21+03:00

Пресс-секретарь главы государства заверил, что Владимир Путин не начинает других дел, пока лично не ознакомится с обращениями граждан

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощник главы государства, потерявший записку обращавшейся к нему женщины больше точно ничего не терял.

Напомним, в ходе Прямой линии 20 июня Путин поделился историей, за которую, по его словам, ему до сих пор стыдно. В начале 2000-х годов в одном из российских городов пожилая женщина упала перед ним на колени и передала записку, которую президент отдал помощникам, а те ее потеряли.

Ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) спросил Пескова, был ли кто-то наказан после этого инцидента.

"По крайней мере те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли", - ответил представитель Кремля.

Он также заверил, что Путин не начинает новых дел, пока не ознакомится с просьбами россиян и очень щепетильно относится к обращениями. Причем иногда просьбы пишут на кусочках бумаги и заворачивают в газеты.

"Я могу подтвердить, что Путин не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, касающихся обращений к нему граждан", - добавил Песков.

Отметил, что, как писала "Комсомольская правда", одна просьба из потерянной записки от женщины из Сыктывкара все-таки была исполнена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715776" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о том, за что ему стыдно.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU