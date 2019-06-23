Илон Маск запустит в космос прах 152 человек

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-23T17:23:26+03:00

Специальные капсулы с останками отправят в космос на ракете-носителе Falcon Heavy

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В понедельник, 24 июня, в прямом эфире будет отправлена в космос ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. На ракете будут располагаться специальные капсулы с прахом 152 человек.

Как пишет издание Business Insider, услуга по отправке праха к космос стоит 5 тысяч долларов. За организацию ответственна компания Celestis Memorial Spaceflights. Ранее при помощи этой компании в безвоздушное пространство отправили останки знаменитых артистов, ученых и астронавтов.

По данным СМИ, останки будут находиться рядом с атомными часами NASA Deep Space Atomic Clock, с помощью которых происходит навигация устройств.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя спутниками RADARSAT Constellation.

ИСТОЧНИК KP.RU