Трамп: США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-23T18:24:04+03:00

Ранее американский президент заявлял, что он надеется избежать войны с Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без каких-либо предварительных условий

"Я так не думаю. Без предварительных условий", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос об условиях возможных переговоров.

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении основных областей экономики Ирана в целях "изменения поведения" этой страны. Также в Вашингтоне не раз звучали призывы усилить ограничительные меры. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что к иранским берегам будет направлен американский авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.

При этом Трамп говорил, что рассчитывает избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи тоже заявлял, что не планирует войну с США, но Иран будет продолжать противостоять Вашингтону.

ИСТОЧНИК KP.RU