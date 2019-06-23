2019-06-23T18:36:33+03:00
В мире

Пенс: В ответ на сбитый беспилотник США ужесточат антииранские санкции

По словам вице-президента США, об усилении санкций 24 июня объявит американский лидер Дональд Трамп
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-президент США Майкл ПенсВице-президент США Майкл ПенсФото: REUTERS
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в понедельник, 24 июня, американский лидер Дональд Трамп официально объявит об усилении санкций в отношении Ирана. По его словам, это будет ответной мерой на сбитый Тегераном американский беспилотный летательный аппарат и нападение на нефтналивные танкеры в Оманском проливе.

"Мы ожидаем, что завтра [24 июня] президент объявит об очередном раунде санкций в ответ на сбитый Ираном американский беспилотник, а также на атаку на два танкера в [Оманском] проливе, которая явно была совершена Ираном", - сказал Пенс в интервью телеканалу CBS в воскресенье, 23 июня.

Напомним, 20 июня иранские силы сбили беспилотный летательный аппарат CША RQ-4 Global Hawk. По версии Тегерана, беспилотник нарушил воздушное пространство страны. По данным Белого дома, аппарат находился над нейтральными водами. По информации издания The New York Times, Трамп издал указ нанести удар по целям в Иране 21 июня, но в последний момент отменил решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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