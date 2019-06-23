"Приезжайте и испытайте Грузию": посольства зазывают туристов после приостановки авиасообщения с РФ

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-23T19:04:48+03:00

Видеоролики с призывами диппредставительства опубликовали в воскресенье на своих официальных страницах в Facebook [видео]

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Посольства Грузии в различных странах мира стали активно зазывать туристов на фоне приостановки авиасообщения с Россией, введенного два дня назад.

"В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне - о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию", - сообщается в публикации на странице посольства Грузии в США в Facebook.

Посольства Грузии активно зазывают туристов.

С подобным призывом выступает дипломатическое представительство Грузии и в Дании. Там же опубликован видеоролик Национальной администрации туризма страны. Эти же кадры в своих соцсетях разместили бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, посол Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля, туроператорам рекомендовано не продавать туры в эту страну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU