2019-06-23T19:04:48+03:00
В мире

"Приезжайте и испытайте Грузию": посольства зазывают туристов после приостановки авиасообщения с РФ

Видеоролики с призывами диппредставительства опубликовали в воскресенье на своих официальных страницах в Facebook [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Антироссийские волнения в ГрузииАнтироссийские волнения в ГрузииФото: REUTERS
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Посольства Грузии в различных странах мира стали активно зазывать туристов на фоне приостановки авиасообщения с Россией, введенного два дня назад.

"В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне - о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию", - сообщается в публикации на странице посольства Грузии в США в Facebook.

Посольства Грузии активно зазывают туристов.

С подобным призывом выступает дипломатическое представительство Грузии и в Дании. Там же опубликован видеоролик Национальной администрации туризма страны. Эти же кадры в своих соцсетях разместили бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, посол Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля, туроператорам рекомендовано не продавать туры в эту страну.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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