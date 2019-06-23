"Приезжайте и испытайте Грузию": посольства зазывают туристов после приостановки авиасообщения с РФ
Посольства Грузии в различных странах мира стали активно зазывать туристов на фоне приостановки авиасообщения с Россией, введенного два дня назад.
"В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне - о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию", - сообщается в публикации на странице посольства Грузии в США в Facebook.
Посольства Грузии активно зазывают туристов.
С подобным призывом выступает дипломатическое представительство Грузии и в Дании. Там же опубликован видеоролик Национальной администрации туризма страны. Эти же кадры в своих соцсетях разместили бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, посол Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе.
Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля, туроператорам рекомендовано не продавать туры в эту страну.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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