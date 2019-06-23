Роберт Де Ниро принял участие в антироссийском ролике
Голливудский актер Роберт Де Ниро принял участие в съемках видеоролика антироссийского содержания. Автора ролика обвиняют американского президента Дональда Трампа в "сговоре" с Россией.
В видео, размещенном порталом Now This, также снялись актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель-фантаст Стивен Кинг, режиссер Роберт Райнер.
Де Ниро заявляет, что в 2016 году российские власти якобы "атаковали демократию" США. Кроме того, по утверждению других звезд, снявшихся в ролике, РФ провела"массивную тайную операцию", чтобы "помочь Трампу стать президентом".
В ролике содержится ссылка на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором ранее сообщалось, что доказательства "сговора" Трампа с Москвой не обнаружены.
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео.
В конце видео участники пообещали привлечь президента США к ответу.
ИСТОЧНИК KP.RU