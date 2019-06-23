Роберт Де Ниро принял участие в антироссийском ролике

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-23T19:44:00+03:00

Авторы ролика обвиняют президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой [видео]

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Голливудский актер Роберт Де Ниро принял участие в съемках видеоролика антироссийского содержания. Автора ролика обвиняют американского президента Дональда Трампа в "сговоре" с Россией.

В видео, размещенном порталом Now This, также снялись актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель-фантаст Стивен Кинг, режиссер Роберт Райнер.

Де Ниро заявляет, что в 2016 году российские власти якобы "атаковали демократию" США. Кроме того, по утверждению других звезд, снявшихся в ролике, РФ провела"массивную тайную операцию", чтобы "помочь Трампу стать президентом".

В ролике содержится ссылка на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором ранее сообщалось, что доказательства "сговора" Трампа с Москвой не обнаружены.

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео.

В конце видео участники пообещали привлечь президента США к ответу.

ИСТОЧНИК KP.RU