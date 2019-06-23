Больше 400 летчиков подали групповой иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX

СЕГОДНЯ 20:30 2019-06-23T20:30:55+03:00

Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX Фото: REUTERS

По данным австралийского телеканала ABC, слушание по делу пройдет в суде Чикаго 21 октября 2019 года

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Групповой иск против Boeing за сокрытие дефектов при конструировании модели 737 MAX подписали уже больше 400 летчиков. Как передает австралийский телеканал ABC, пилоты, имеющие подготовку для полетов на 737 MAX, заявили, что понесли убытки на фоне приостановки использования этой модели самолета многими авиакомпаниями.

Телеканал со ссылкой на документы суда отмечает, что летчики обвиняют корпорацию в "беспрецедентном сокрытии известных ей дефектов при конструировании MAX". Эти недоработки могли стать причиной двух катастроф этой модели.

Слушание по этому делу пройдет в суде Чикаго 21 октября текущего года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте этого года разбился самолет Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами катастрофы стали 157 человек. В ноябре прошлого года потерпел крушение такой же лайнер индонезийской Lion Air. После этого полеты 737 МАХ были приостановлены во многих странах мира, в том числе и в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU