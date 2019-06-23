2019-06-23T20:39:54+03:00
В мире

Кинотеатры в Грузии перестали показывать фильмы на русском языке

Решение было принято 20 июня и никто не знает, возобновятся ли показы когда-либо в будущем
Екатерина БОЛГОВА
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Митинги в ГрузииМитинги в ГрузииФото: REUTERS
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В Грузии в кинотеатрах больше не показывают ленты на русском языке. Решение было принято 20 июня, заявили в информационной службе сети кинотеатров Грузии.

"Почему было принято такое решение, не могу сказать. Я также не знаю и то, возобновятся ли показы когда-то", - передает ТАСС сообщение сотрудницы информационной службы.

Она не назвала причины принятого решения, но отрицательно ответила на вопрос, связано ли прекращение показа фильмов на русском языке с событиями в Тбилиси.

Напомним, в пятницу, 21 июня, на фоне продолжающихся антироссийских волнений в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с этой страной с 8 июля. Туроператорам рекомендовано не продавать туры в Грузию.

Волнения начались в Грузии 20 июня, когда митингующие предприняли попытку прорваться в здание парламента, выдвигая требования об отставке главы парламента и министра внутренних дел. На митинге также звучали антироссийские лозунги.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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