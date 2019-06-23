2019-06-23T21:05:12+03:00
Политика

Песков рассказал, чему будут посвящены все контакты Путина на G20

Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, состоится ли в Осаке встреча российского лидера с главой Белого дома
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной темой будущих встреч Владимира Путина на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" станет урегулирование международных кризисов.

"У меня нет сомнений. Именно этому будет посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются" - сказал Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля не уточнил, будет ли в ходе саммита встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

"Давайте дождемся с вами "двадцатки", - сказал Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит лидеров стран G20 пройдет в третьем по величине японском городе - Осаке - 28 и 29 июня. Ранее обсуждалось, состоится ли во время мероприятия встреча Путина и Трампа. Япония впервые будет председательствовать в "двадцатке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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