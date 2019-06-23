2019-06-23T22:11:21+03:00
Спорт

Американская олимпийская чемпионка вышла замуж за фигуриста из России

32-летняя Мерил Дэвис и 37-летний Федор Андреев поженились во французском Провансе
Екатерина БОЛГОВА
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Американская фигуристка Мерил ДэвисАмериканская фигуристка Мерил ДэвисФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Американская чемпионка Олимпиады 2014 года в Сочи Мерил Дэвис вышла замуж за фигуриста Федора Андреева.

32-летняя американка и ее 37-летний избранник поженились во французском Провансе. Свадьба прошла на отреставрированной ферме XVIII века при участии 95 гостей.

«Я действительно хотела, чтобы это было похоже на дружеские и семейные посиделки», — сказала невеста.

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Олимпийская чемпионка из США Мерил Дэвис вышла замуж за фигуриста Федора Андреева
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Одним из почетных гостей мероприятия был многолетний партнёр Мерил в танцах на льду Чарли Уайт, пишет People. Пара дважды выигрывала золото на чемпионатах мира и заняла первое место на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Федор Андреев родился в Москве и начал заниматься фигурным катанием в России, в 1991 году эмигрировал в Канаду, где стал выступать за национальную сборную Крупнейшее достижение - третье место чемпионата Канады в сезоне-2002/03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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