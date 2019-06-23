В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским

СЕГОДНЯ 22:21 2019-06-23T22:23:44+03:00

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" в японской Осаке нет встречи с недавно избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер собирается посетить саммит G20 в Осаке. По словам украинского министра, у Владимира Зеленского намечены несколько встреч, в том числе с Путиным.

"В графике нет", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Ранее в воскресенье, 23 июня, Климкин пригрозил Москве "новой волной давления на международных площадках", если Россия до вторника "не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков". Он не уточнил, какие именно шаги планируются Киевом.

Саммит лидеров стран G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU