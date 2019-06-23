2019-06-23T23:04:35+03:00
Политика

Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом

Американские самолеты регулярно замечают у Крымского полуострова
Екатерина БОЛГОВА
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Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС СШАСамолет Boeing P-8A Poseidon ВМС СШАФото: REUTERS
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В воскресенье, 23 июня, разведку у берегов Крыма и над Донбассом провели сразу два американских летательных аппарата.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии в 07:40 мск взлетел американский беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021. Дрон пересек воздушное пространство Болгарии и в 12:25 мск начал разведку у линии разграничения в Донбассе. Аппарат находился там около 3,5 часов, после чего направился к черноморским берегам России.

В 19:55 по московскому времени американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 взлетел с того же аэродрома и полетел по направлению к Крыму. Как свидетельствуют сведения ресурса, в 20:25 мск самолет был в 32 километрах от береговой линии в районе Севастополя.

Ранее у побережья Крымского полуострова не раз замечали американские самолеты. Кроме того, летательные аппараты ВМС США замечают и вблизи других российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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