Эрдоган поздравил представителя оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула

23 Июнь 23:23 2019-06-23T23:24:22+03:00

По неофициальным данным, победу на повторных выборах мэра Стамбула одержал Экрем Имамоглу - кандидат от Народно-республиканской партии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил представителя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) с победой на выборах мэра Стамбула. По неофициальным данным, победу на этих повторных выборах одержал кандидат от НРП Экрем Имамоглу.

В своем микроблоге в Twitter Эрдоган написал, что рассчитывает на пользу Стамбула от итогов выборов мэра.

Отметим, что 23 июня в Стамбуле состоялись повторные выборы мэра. По итогам обработки 99% голосов побеждает Имамоглу с результатом 54%. Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), бывший премьер Бинали Йылдырым набирает 45,1% голосов.

Имамоглу уже одерживал победу на выборах мэра Стамбула в апреле, но представители ПСР потребовали провести повторные выборы. Было принято решение об аннулировании итогов, у Имамоглу отобрали удостоверение мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU