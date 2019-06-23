Клинцевич не исключил новых мер из-за «антироссийской истерии» в Грузии

23 Июнь 23:29 2019-06-23T23:29:25+03:00

Сенатор прокомментировал новость о том, что в республике перестали показывать фильмы на русском языке

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Нынешняя ситуация в Грузии может привести к тому, что Россия не ограничится запретом прямых полетов и туристическим эмбарго, введет в отношении бывшей союзной республики новые меры, считает член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Так он на своей странице в Facebook прокомментировал новость о том, что в грузинских кинотеатрах перестали показывать фильмы на русском языке.

«По сути, речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей», - отметил Франц Клинцевич.

«Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго», - подытожил сенатор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.

Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU