Клинцевич не исключил новых мер из-за «антироссийской истерии» в Грузии
Нынешняя ситуация в Грузии может привести к тому, что Россия не ограничится запретом прямых полетов и туристическим эмбарго, введет в отношении бывшей союзной республики новые меры, считает член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.
Так он на своей странице в Facebook прокомментировал новость о том, что в грузинских кинотеатрах перестали показывать фильмы на русском языке.
«По сути, речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей», - отметил Франц Клинцевич.
«Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго», - подытожил сенатор.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.
Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.
Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
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ИСТОЧНИК KP.RU