2019-06-23T23:56:32+03:00
Политика

Помпео рассказал о письме Трампа к Ким Чен Ыну

Госсекретарь США надеется, что переписка лидеров двух стран создаст основу для переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда ТрампаЛидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда ТрампаФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с журналистами перед вылетом в Саудовскую Аравию и ОАЭ подтвердил, что президент Дональд Трамп действительно отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. При этом он выразил надежду на то, что переписка глав двух государств создаст основу для дальнейших переговоров о полном ядерном разоружении КНДР.

«Я могу подтвердить, что это письмо было отправлено. Я надеюсь, что это обеспечит нам хорошую основу для продолжения важных переговоров с северными корейцами о денуклеаризации Корейского полуострова», - приводит слова Помпео телеканал Fox News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Ким Чен Ын получил личное письмо от Дональда Трампа, содержание которого он счел «интересным» и обещал над ним «серьезно подумать». Позже в Белом доме подтвердили факт отправки послания, отметив, что лидеры США и КНДР постоянно переписываются. Однако содержание их переписки обычно не раскрывается.

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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