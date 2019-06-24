2019-06-24T01:18:05+03:00
Политика

В Праге прошел 250-тысячный митинг с требованием отставки премьера Чехии

Протестующие обвиняют Бабиша в коррупции и сотрудничестве с чехословацкими спецслужбами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Праге прошел 250-тысячный митинг с требованием отставки премьера ЧехииВ Праге прошел 250-тысячный митинг с требованием отставки премьера ЧехииФото: REUTERS
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В воскресенье, 23 июня, в Праге прошел многолюдный митинг с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. По оценкам организовавших акцию протеста представителей гражданской инициативы «Миллион мгновений для демократии», в демонстрации приняли участие около 25 тысяч человек.

Митинг проходил на Летенском поле, расположенном радом с историческим центром чешской столицы. Среди его участников были лидеры правых политических партий и депутаты парламентских оппозиционных фракций, общественные и культурные деятели, студенты городских вузов и ученики гимназий, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, это далеко не первый массовый митинг с требованием отставки премьера Бабиша в Праге. Протестующие обвиняют одного из самых богатых людей в стране в коррупции и сотрудничестве с спецслужбами тогда еще социалистической Чехословакии.

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В тихой республике — крупнейшая за 30 лет манифестация, 120-тысячный митинг в Праге потребовал отставки Бабиша (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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