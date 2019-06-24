2019-06-24T03:05:03+03:00
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Депутаты от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутаты предложили отменить штрафы за не отвечающую правилам тонировкуДепутаты предложили отменить штрафы за не отвечающую правилам тонировкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий отмену штрафов за чрезмерную тонировку стекол автомобиля. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов проекта, главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, наказание за тонировку не по ГОСТу – то есть, превышающей указанную в техническом регламенте норму, определяется частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Водителям запрещено управлять автомобилем, лобовое и боковые стекла которого покрыты пленкой, пропускающей менее 75% света. Нарушение грозит штрафом в размере 500 рублей.

Вот эту часть 3.1 статьи 12.5 депутаты ЛДПР и предлагают признать «утратившей силу». Они отмечают, что стекла машин тонируют во многих странах, это международная практика, помогающая сделать автомобиль не только более комфортным, но и безопасным.

Кроме того, авторы законопроекта в пояснительных материалах к документу отмечают, что тонировка «позволяет экономить немалые средства»: в летнюю жару уменьшает нагрузку на кондиционер, а также днем защищает водителя от мешающих смотреть на дорогу солнечных лучей и ночью – от света ослепляющих фар встречного автомобиля, передает ТАСС.

Штраф за тонировку стекол увеличен.Телеканал "Комсомольская правда"-Иркутск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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