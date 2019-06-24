2019-06-24T04:20:41+03:00
Политика

Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине

Заседание СПЧ по Незалежной запланировано на 10 июля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Штаб-квартира ООН в ЖеневеШтаб-квартира ООН в ЖеневеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 24 июня, в Женеве начнет работу 41-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ). Участники форума, который продлится до 12 июля, рассмотрят ситуацию в почти трех десятках разных стран, в том числе – на Украине, в Сирии, Венесуэле, Мьянме и Судане.

Особое внимание будет уделяться таким актуальным темам, как защита и соблюдение прав человека, права на свободу слова и мирных собраний, независимость судей и адвокатов, а также правозащитные аспекты деятельности транснациональных корпораций.

Российскую делегацию на сессии СПЧ возглавит постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. В преддверии форума пресс-служба МИД сообщила, что наша страна будет «последовательно проводить линию на недопустимость политизации правозащитной проблематики и ее использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Заседание СПЧ по Сирии запланировано на 2 июля, ситуацию в Венесуэле обсудят 5 июля, а положение с правами человека на Украине будут рассматривать 10 июля, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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