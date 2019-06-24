Опрос: почти половина россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели

СЕГОДНЯ 04:59 2019-06-24T05:26:38+03:00

Хотели бы иметь три выходных, в основном, жители Москвы и Санкт-Петербурга

Изменить размер текста: A A

Оказывается, почти половина россиян против перехода на четырехдневную рабочую неделю. По крайней мере, так ответили 48% совершеннолетних граждан, принявших участие в проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) телефонном опросе.

Эту идею поддерживают меньше трети респондентов – 29 процентов. Еще 17% опрошенных сказали, что им все равно, а шесть процентов признались, что затрудняются с ответом.

Любопытно, что большинство тех, кто хотел бы иметь три выходных вместо двух, в основном, живут в Москве и Санкт-Петербурге (36%) или других городах-миллионниках (34%). Не против «лишнего» свободного дня и молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (39%).

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что возможность перехода на сокращенную рабочую неделю россиян скорее пугает, чем привлекает. Причем их страхи, в основном, связаны с тем, что уменьшится и зарплата. А вот сторонники такого перехода, по его словам, «рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью», передает РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, большинство россиян любят свою работу и готовы трудиться даже не нуждаясь в деньгах, но многие хотели бы переехать в большой город за «длинным рублем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Понедельник может стать выходным: Медведев заявил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю

Премьер изложил информационным агентствам свой прогноз о том, что и Россия, и весь мир будут отдыхать три раза в неделю (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU