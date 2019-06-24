СМИ узнали о сокращении бюджетных мест в российских вузах

СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-24T06:00:14+03:00

По прогнозам, через пять лет бюджетных мест в вузах станет меньше на 17%, а число абитуриентов к 2024 году вырастет на 15%

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Через пять лет количество бюджетных мест в российских вузах по сравнению с нынешним 2019 годом сократится на 17%, а число абитуриентов вырастет на 15%.

Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, сообщает газета «Известия», отмечая, что шансов получить высшее образование за счет государства у выпускников к 2024 году будет гораздо меньше.

В документе, с которым ознакомилась редакция газеты, говорится, что уже в следующем году бюджетных мест в вузах станет меньше на два процента (в 2019 году их более полумиллиона – 518,4 тысячи). А потом, по данным кабинета министров, будет сокращаться на 4% каждый год, и через пять лет этот показатель достигнет цифры 432,2 тысячи.

Причем число абитуриентов будет ежегодно расти примерно на 2 – 5%, и к 2024 году их будет уже 823,8 тысячи, тогда как на сегодняшний день число вероятных будущих студентов составляет 713,8 тысячи. Издание подсчитало, что конкурс на «бюджет» летом 2024 года в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4.

О причинах прогнозируемого сокращения бюджетных мест в российских университетах в докладе кабмина не упоминается, а вот увеличение числа абитуриентов связано с ростом количества поступающих в вузы России иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU