2019-06-24T06:43:26+03:00
Политика

Помпео надеется, что переговоры Вашингтона с Пхеньяном вскоре возобновятся

По словам госсекретаря США, реакция Ким Чен Ына на письмо Трампа говорит о том, что это вполне реально
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с журналистами перед вылетом в Саудовскую Аравию и ОАЭ выразил надежду, что в ближайшем будущем возобновятся переговоры Вашингтона с Пхеньяном на рабочем уровне.

«Я надеюсь на это. Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что обе стороны сейчас «находятся в лучшем положении», чем во время февральской встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в столице Вьетнама, а реакция северокорейского лидера на письмо главы Белого дома указывает «на вполне реальную возможность» возобновления переговоров.

Помпео добавил, что Соединенные Штаты «готовы идти» дальше и «начать буквально в любой момент», как только власти КНДР сообщат, что они тоже готовы к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

Напомним, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

А накануне, как писал сайт kp.ru, стало известно, что Ким Чен Ын получил личное письмо от Дональда Трампа, содержание которого он счел «интересным» и обещал над ним «серьезно подумать». Позже в Белом доме подтвердили факт отправки послания, отметив, что лидеры США и КНДР постоянно переписываются. Однако содержание их переписки обычно не раскрывается.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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