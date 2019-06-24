Погода в Москве на 24 июня 2019 года: +26 и без осадков

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-24T07:06:02+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 24 июня 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 24 июня 2019 года будет относительно комфортной. Дневная температура воздуха окажется в пределах 24..26 градусов. Небо периодически будет закрываться облаками, но обойдется без дождя.

Скорость ветра средняя - от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 755 миллиметров ртутного столба.

На сайте Гидрометцентра сообщается, что аналогичная погода сохранится во вторник, 25 июня, а вот дальше в столицу придет прохлада (столбики термометров опустятся на несколько градусов) и дожди.

Согласно данным "КП", Москву ждет ультраполярное вторжение холодного воздуха с севера. Погода будет соответствовать сентябрьской. Серо, мокро и не слишком тепло. К слову, до настоящего момента в июне выпало лишь 17% месячной нормы осадков. Предстоящие дожди несколько улучшат эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU