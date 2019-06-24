Япония снимет запрет на импорт курятины из России

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-24T08:17:59+03:00

Поставки будут возобновлены не раньше 2020 года

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Япония планирует снять запрет на импорт курятины из России в рамках расширения двусторонней торговли продовольствием и удовлетворения внутреннего спроса, который продолжает расти.

Соглашение будет подписано по итогам встречи премьер-министра островного государства Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. Разрешения на поставки получат предприятия в Тульской и Брянской областях. Их продукцию будет проверять как российская таможня, так и японская, поскольку в Токио сильно опасаются распространения различных инфекций.

При этом возобновления поставок можно ожидать не раньше 2020 года. Россия же, согласно договору, должна будет увеличить закупки японской говядины "вагю" и расширить производство переработанной мясной продукции для азиатского рынка, передает газета Nikkei.

Сайт kp.ru писал, что встреча саммит "Большой двадцатки" состоится 28-29 июня. Встреча Абэ с Путиным пройдет во второй день мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU