2019-06-24T08:41:06+03:00
В мире

Канатоходцы прошли между небоскребами в Нью-Йорке на высоте 25 этажа

Ник и Лияна Валленда встретились на середине пути, после чего один из них перешагнул через другого, и путь был продолжен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эквилибрист Ник ВаллендаЭквилибрист Ник ВаллендаФото: REUTERS
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Американские эквилибристы Ник и Лияна Валленда прошли по канату, натянутому между небоскребами на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Трюк исполнялся на высоте 25-го этажа, при этом длина самого троса составляла 396 метров. Сначала канатоходцы двигались на встречу друг другу, а в середине пути Ник перелез через сестру, и они продолжили путь.

Канатоходцам пришлось разминуться на середине пути Фото: REUTERS

Канатоходцам пришлось разминуться на середине путиФото: REUTERS

С земли за опасным зрелищем наблюдали сотни жителей города и туристов. Стоит отметить, что это проход стал первый трюком Лияны за последние несколько лет. Дело в том, что в 2017 году она сорвалась с каната, пытаясь вместе с коллегами составить пирамиду из пяти человек. Тогда девушка получила множественные переломы, а потому в этот раз власти Нью-Йорка потребовали делать все со страховкой, передает РИА Новости.

С земли за трюком наблюдала целая толпа Фото: REUTERS

С земли за трюком наблюдала целая толпаФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что представитель знаменитой цирковой династии Ник Валленда ранее уже не раз ставил мировые рекорды и делал удивительные вещи. Так, например, он стал первым, кто пересек Ниагарский водопад и Большой каньон по канату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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