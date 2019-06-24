Канатоходцы прошли между небоскребами в Нью-Йорке на высоте 25 этажа
Американские эквилибристы Ник и Лияна Валленда прошли по канату, натянутому между небоскребами на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Трюк исполнялся на высоте 25-го этажа, при этом длина самого троса составляла 396 метров. Сначала канатоходцы двигались на встречу друг другу, а в середине пути Ник перелез через сестру, и они продолжили путь.
Канатоходцам пришлось разминуться на середине путиФото: REUTERS
С земли за опасным зрелищем наблюдали сотни жителей города и туристов. Стоит отметить, что это проход стал первый трюком Лияны за последние несколько лет. Дело в том, что в 2017 году она сорвалась с каната, пытаясь вместе с коллегами составить пирамиду из пяти человек. Тогда девушка получила множественные переломы, а потому в этот раз власти Нью-Йорка потребовали делать все со страховкой, передает РИА Новости.
С земли за трюком наблюдала целая толпаФото: REUTERS
Сайт kp.ru писал, что представитель знаменитой цирковой династии Ник Валленда ранее уже не раз ставил мировые рекорды и делал удивительные вещи. Так, например, он стал первым, кто пересек Ниагарский водопад и Большой каньон по канату.
ИСТОЧНИК KP.RU