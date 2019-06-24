2019-06-24T09:00:54+03:00
Общество

Умер Дейв Бартоломью - один из создателей рок-н-ролла

В США в возрасте 100 лет умер Дейв Бартоломью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фэтс Домино и Дэйв Бартоломью (справа)Фэтс Домино и Дэйв Бартоломью (справа)Фото: скриншот с видео
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В США умер Дейв Бартоломью - американский рок-музыкант, композитор, трубач и аранжировщик. Смерть наступила в воскресенье, 23 июня. Один из создателей рок-н-ролла скончался на 101-м году жизни в больнице в окрестностях Нового Орлеана штата Луизиана. Информацию подтвердил сын музыканта по имени Рон.

"Его тело просто не выдержало. Отцу было 100 лет и шесть месяцев", - цитирует мужчину Associated Press.

Бартоломью сыграл значительную роль в становлении рок-н-ролла Нового Орлеана. За свою долгую карьеру он сотрудничал со многими музыкантами, в том числе с знаменитым Фэтсом Домино. Вместе они написали песни "Ain’t That A Shame" и "I’m Walkin", а в 1991 году имя Бартоломью даже включили в Зал славы рок-н-ролла.

Сайт kp.ru писал, что упомянутый выше Фэтс Домино скончался на несколько лет раньше своего товарища. Последние годы жизни он страдал от тяжелой болезни.

Фэтс Домино и Дэйв Бартоломью.Фэтс Домино умер на несколько лет раньше своего друга и коллеги

ИСТОЧНИК KP.RU

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