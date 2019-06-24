В Госдуме заявили, что количество бюджетных мест в вузах не сократится

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-24T09:34:29+03:00

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Глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов заверил, что количество бюджетных мест в высших учебных заведениях России не сократится. Таким образом он прокомментировал появившиеся ранее сообщения.

Сайт kp.ru писал, что в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования содержится информация о снижении количества бюджетных мест в вузах на 17% до 2024 года. При этом число абитуриентов, согласно прогнозу, должно вырасти на 15%.

"На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании", - написал Никонов у себя на странице в Facebook.

Он напомнил, что сейчас на 10 тысяч россиян в возрасте от 17 до 30 лет приходится 800 бюджетных мест в вузах. Однако с изменением демографической ситуации и, следовательно, увеличением числа выпускников школа, эта цифра также должна становиться больше.

"Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше", - подчеркнул депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU