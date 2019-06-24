Подмосковье стало одним из самых наркозависимых регионов России

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-24T10:21:54+03:00

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Самый высокий уровень наркотической зависимости наблюдается в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный специалистами "Трезвой России" на основе официальных данных Росстата, МВД и министерства здравоохранения за 2018 год.

Неблагоприятную ситуацию в Подмосковье связывают с большим количеством мигрантов, а в Челябинске заявили, что число наркозависимых жителей региона остается "средним по стране".

К слову в прошлом году антирейтинг возглавляли Сахалинская и Еврейская автономная области с Приморским краем. Сейчас ситуация там несколько улучшилась. А вот в Северной Осетии-Алании и Мордовии все стало гораздо хуже. Первая республика опустилась на 27 пунктов и теперь находится на 60-м месте в рейтинге, а вторая - потеряла 18 пунктов, упав на 23-ю позицию.

Наиболее свободными от наркотиков регионами признаны Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская Республика, передает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в МВД предложили лишать наркозависимых людей водительских прав. Также такие россияне могут потерять возможность работать на опасных производствах.

ИСТОЧНИК KP.RU