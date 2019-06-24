Слуцкий о работе делегации РФ в ПАСЕ: "Мы не потерпим ограничений"

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-24T10:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Малейшее ограничение полномочий российской делегации в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы приведет к тому, что наши представители покинут Дворец ЕС и уедут из Страсбурга. Такое заявление сделал глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

При этом он также прокомментировал призыв нидерландского фонда помощи родным жертв крушения малайзийского Боинга MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ. Сайт kp.ru писал, что организация обвинила Москву отказе сотрудничать со следствием. Слуцкий назвал такие заявления "несостоятельными".

Депутат напомнил, что Россия неоднократно предлагала включить наших специалистов в состав Совместной следственной группы, также предоставлялись различные данные, включая результаты расследования концерна "Алмаз-Антей".

"Однако все инициативы российской стороны были проигнорированы, а украинской заранее отпущена индульгенция", - цитирует РИА Новости главу комитета.

Слуцкий выразил уверенность в том, что все дело вокруг крушения Боинга политически ангажировано, кстати, такой же позиции придерживаются малайзийские власти, а громкие заявления делаются лишь с целью очернить Россию.

"Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с РФ наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права <...>. Мы не потерпим больше никаких ограничений", - подчеркнул депутат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715799" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал расследование по MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU