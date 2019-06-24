Расходы на закупки лекарств для льготников увеличились на 39%

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-24T10:46:36+03:00

Расходы на закупки препаратов для льготников выросли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Те не менее, объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%

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В первом квартале 2019 года государственные расходы для приобретения лекарств льготникам выросли почти на 39%. Рост расходов связан с включением в программу дорогостоящих лекарств, которые нужны, в том числе, онкологическим больным.

На закупку фактора свертывания крови VIII ушло 1,9 млрд рублей, на леналидомид 1,4 млрд, а ритуксимаб - 1,3 млрд. Первый препарат используется при лечении заболеваний крови, остальные борются с опухолями.

Наиболее значительные суммы были потрачены на препарат «Туджео Солостар» (743,7 млн рублей), «Иларис» (543,1 млн) и «Новорапид» (377,5 млн). Средства применяются при лечении диабета и артрита.

Несмотря на подорожание сумм закупок, объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%. На 6,3% снизились суммы закупок препаратов для региональных льготников, сумма составила 29,4 млрд рублей. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».

Ранее, Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства. Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения во время проверок в регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU