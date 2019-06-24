2019-06-24T11:07:16+03:00
Туризм

Названы зарубежные курорты, на которых можно дешевле всего отдохнуть

Поездка на море на неделю обойдется меньше, чем в 50 тысяч рублей на двоих
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названы наиболее доступные зарубежные курортыНазваны наиболее доступные зарубежные курортыФото: Мария ЛЕНЦ
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Отдых на курортах Турции, Грузии, Болгарии, Черногории, Греции и на Кипре остается одним из самых бюджетных вариантов. Недельная поездка в эти страны может обойтись менее чем в 50 тысяч рублей на двоих. Об этом говорится в исследовании сайта Aviasales.

Специалисты проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле летом на двоих в самых популярных у россиян прибрежных городах зарубежья.

Оказалось, что два билета из Москвы в Анталью обойдутся примерно в 23 тысячи рублей в обе стороны, а гостиница будет стоить 9,5 тысячи рублей. Общий бюджет тура составляет всего 32 тысячи рублей. Неделя отдыха в Бургасе (Болгария), согласно аналогичным подсчетам, обойдется менее чем в 42 тысячи рублей, а в Салониках (Греция) - около 45 тысяч.

За поездку в Черногорию с проживанием в городе Будва придется выложить примерно столько же. А за отдых в Ларнаке на Кипре нужно будет отдать уже чуть больше 47 тысяч рублей. Также в список доступных курортов вошли казахстанский город Актау (50,3 тысячи рублей) и грузинский Махинджаури (36,7 тысячи рублей), передает РИА Новости.

Стоит отметить, что с отдыхом в Грузии сейчас могут возникнуть серьезные проблемы. Сайт kp.ru писал, что из-за начавшихся в Тбилиси антироссийских протестов власти РФ решили приостановить авиасообщение между нашими странами. Всех туристов было поручено вернуть на родину до 8 июля, продажа туров также приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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