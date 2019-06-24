За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятых

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-24T11:19:02+03:00

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Число самозанятых, которые вышли из тени, достигло 110 тысяч человек. Это только за первые полгода, что действует эксперимент, отмечают в ФНС.

Программа пользуется популярностью, многие решают воспользоваться льготным налоговым режимом и показывать свой доход. Помимо легальности и работы с юрлицами для самозанятых есть еще один плюс – банки активно кредитуют данных клиентов.

В крупнейших банках страны для них предлагают специальные условия на кредиты, не смущает даже нерегулярность дохода самозанятых.

Чиновники признают, что налоговый эксперимент удался. И если раньше планировалось, что в течении десяти лет он будет тестироваться на территории четырех регионов – Москва, Татарстан, Московская и Калужская области, - то теперь обсуждается перспектива введения данной практики с 2020 года на территории всей страны. Регионы смогут самостоятельно принимать решение подключаться к программе или нет.

В ФНС посчитали, что за время действия программы в бюджет от деятельности самозанятых поступило уже 127 млн рублей, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU