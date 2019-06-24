2019-06-24T11:19:02+03:00
Экономика

За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятых

Банки заинтересовались данным сегментом
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число самозанятых достигло 110 тысяч человекЧисло самозанятых достигло 110 тысяч человекФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Число самозанятых, которые вышли из тени, достигло 110 тысяч человек. Это только за первые полгода, что действует эксперимент, отмечают в ФНС.

Программа пользуется популярностью, многие решают воспользоваться льготным налоговым режимом и показывать свой доход. Помимо легальности и работы с юрлицами для самозанятых есть еще один плюс – банки активно кредитуют данных клиентов.

В крупнейших банках страны для них предлагают специальные условия на кредиты, не смущает даже нерегулярность дохода самозанятых.

Чиновники признают, что налоговый эксперимент удался. И если раньше планировалось, что в течении десяти лет он будет тестироваться на территории четырех регионов – Москва, Татарстан, Московская и Калужская области, - то теперь обсуждается перспектива введения данной практики с 2020 года на территории всей страны. Регионы смогут самостоятельно принимать решение подключаться к программе или нет.

В ФНС посчитали, что за время действия программы в бюджет от деятельности самозанятых поступило уже 127 млн рублей, пишет газета «Известия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выгодно ли быть самозанятым?

Число самозанятых постоянно растет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По новому закону стать предпринимателем можно в несколько кликов. Зачем это нужно? Кому выгоден налог на профессиональный доход? И получится ли у государства вывести людей из тени? Не факт, считают эксперты и предприниматели (подробности.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Грузии частично удовлетворят требования протестующих
Страховщики будут компенсировать утрату товарной стоимости авто
Депутат Нилов: тонировка стекол автомобилей не влияет на аварийность
Приставы стали чаще взыскивать долги для микрофинансовых организаций
МИД Японии: Зеленского нет в списке приглашенных на саммит G20
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Названы зарубежные курорты, на которых можно дешевле всего отдохнуть
Расходы на закупки лекарств для льготников увеличились на 39%
На складе воинской части на юге Казахстана произошел взрыв
Слуцкий о работе делегации РФ в ПАСЕ: "Мы не потерпим ограничений"
Подмосковье стало одним из самых наркозависимых регионов России
Нидерландский фонд MH17 призвал не возвращать Россию в ПАСЕ
В Госдуме заявили, что количество бюджетных мест в вузах не сократится
Туристы из Китая станут чаще ездить в КНДР
ЦИК отказался регистрировать партию Саакашвили на выборы в Раду
Умер Дейв Бартоломью - один из создателей рок-н-ролла
Канатоходцы прошли между небоскребами в Нью-Йорке на высоте 25 этажа
Япония снимет запрет на импорт курятины из России
Приехавшая по грин-карте россиянка и двое ее детей найдены мертвыми в США
Поезд сошел с рельсов в Бангладеш: сотни человек пострадали
Погода в Москве на 24 июня 2019 года: +26 и без осадков