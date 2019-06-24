В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-24T11:37:48+03:00

Внезапная проверка боеготовности проходит в войсках и силах ЦВО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Центральном военном округе России стартовала внезапная проверка боеготовности. Решение о ее проведении было принято Верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны, президентом Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

С 06:00 по московскому времени в высшую степень боевой готовности приводятся органы военного управления округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения центрального подчинения.

"Мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера", - говорится в сообщении, поступившим в распоряжение "КП".

Также планируется проверить степень готовности к участию в предстоящих стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Мероприятия продлятся до 28 июня.

Сайт kp.ru писал, что в этом году в командно-штабных учениях России будет участвовать Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU