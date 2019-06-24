МИД Японии: Зеленского нет в списке приглашенных на саммит G20

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-24T11:44:04+03:00

Ни в Москве, ни в Токио не располагают информацией о возможном визите Зеленского в Японию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Министерстве иностранных дел Японии ничего не знают о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит "Большой двадцатки" в Осаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента в Японию", - передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

Сайт kp.ru писал, что ранее о планах Зеленского посетить Осаку сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин. Он заявил, что президент не только посетит саммит G20, который запланирован на 28-29 июня, но еще и встретится там со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

К слову, в Москве о предстоящем общении лидеров ничего не знают. В графике президента России такого мероприятия не значится.

ИСТОЧНИК KP.RU