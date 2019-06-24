2019-06-24T11:54:57+03:00
Экономика

Приставы стали чаще взыскивать долги для микрофинансовых организаций

В МФО все чаще пытаются вернуть долги без помощи коллекторов
Елена АКИМОВА
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МФО стали обращаться в суды, а не к коллекторамМФО стали обращаться в суды, а не к коллекторамФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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К судебным приставам все чаще стали попадать решения суда о взыскании средств с должников в пользу МФО. Только за первые пять месяцев 2019 года в московских судах число исков от МФО выросло в 2,3 раза — до 2198. И эти показатели продолжают расти.

Эксперты объясняют, что микрофинансовые организации пытаются вернуть свои средства «цивилизованным» путем, обращаясь не к коллекторам, а в суд. Основным фактором, который повлиял на ситуацию, стал 230-й ФЗ — закон, регулирующий деятельность коллекторских компаний. Теперь сотрудничать с коллекторскими фирмами становится не только проблемно, но и рискованно в репутационном плане.

В Федеральной службе судебных приставов «Известиям» сообщили, что главная причина привлечения микрофинансовых компаний к административной ответственности — нарушение положений федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Должники воспринимают каждое общение с коллекторами, как попытку давления. В ФССП с начала года было рассмотрено 11 127 обращений, и только 579 из них признаны обоснованными.

Ранее сообщалось, что коллекторы просят доступ к системе проверке телефонных номеров должников. Это поможет избавить от звонков людей, которые не имеют к долгу никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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