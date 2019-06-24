Депутат Нилов: тонировка стекол автомобилей не влияет на аварийность

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-24T12:06:45+03:00

Один из авторов инициативы об отмене штрафов за нанесение затемняющей пленки дал комментарий "Комсомольской правде"

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Глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов высказался в пользу отмены штрафов за нанесение тонировки на автомобильные стекла.

Сайт kp.ru писал, что ранее соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Нилов выступил одним из авторов инициативы.

Депутат рассказал, что вместе с однопартийцами из ЛДПР изучил практику развитых стран и пришел к выводу о необходимости допущения хотя бы минимальной тонировки, например, со светопропускной способностью боковых и передних стекол в 30%.

"Я полагаю, что перед рассмотрением данного законопроекта в комитете пройдут соответствующие переговоры, консультации с привлечением представителей органов исполнительной власти (это и органы внутренних дел, и ГАИ, и Минтранс). Для того чтобы мы пришли к какому-то сбалансированному решению, используя наработанную практику западных стран, учитывая потребность наших граждан, учитывая погодные условия", - сказал Нилов в комментарии "Комсомольской правде".

По его мнению, такие изменения будут особенно важны для жителей южных регионов страны - Кавказа, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области. ведь там температура порой поднимается до 40 градусов. Тонированные стекла делают нахождение в автомобиле комфортнее, безопаснее и позволяют не тратить ресурсы кондиционера на охлаждение салона.

"Мы можем посмотреть статистику и понять, что на аварийность на дороге чаще всего влияет состояние дорожного полотна, наличие алкоголя в крови водителя, состояние колес и тормозная система. Чтобы тонировка была причиной дорожно-транспортного происшествия… Ну, наверное, такие случаи есть, но они не носят систематический, массовый характер", - добавил глава комитета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/431857" frameborder="0"></iframe> Штраф за тонировку стекол увеличен.Телеканал "Комсомольская правда"-Иркутск"

ИСТОЧНИК KP.RU